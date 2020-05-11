В Алтайском крае угонщик спешил к знакомой, но увидел полицию и попал в ДТП

Житель Заринска оставил машину у дома и спустя несколько дней узнал от полиции, что автомобиль попал в ДТП. Подозреваемого в угоне поймали.

Хозяин машины приехал к родителям в Заринск на электричке из Барнаула, а обратно планировал двинуться на авто. Погода внесла свои коррективы и молодому человеку пришлось вновь воспользоваться электропоездом. Автомобиль он оставил на парковке у дома.

Через несколько дней автовладельцу позвонили сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы и сказали, что его машина попала в дорожно-транспортное происшествие.

По данным полиции, местный житель 1978 года рождения увидел припаркованный автомобиль и решил угнать его, чтобы доехать до своей знакомой. Во время поездки подозреваемый заметил сотрудников ДПС и попытался скрыться, но попал в ДТП.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».