В Алтайском крае угонщик убежал от полиции в лес и прикинулся спящим

В Зональном районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне. Он попытался скрыться в лесу.

Житель села Буланиха 1978 года рождения шел мимо магазина и увидел ВАЗ-2106 с ключами в замке зажигания. Мужчина сел в машину, завел двигатель и вместе с приятелем уехал.

«Заметив, что автомобиль отъезжает, владелец не растерялся, выбежал из магазина и попросил односельчанина проследовать за ним. После этого позвонил в полицию и сообщил об угоне», — рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Через несколько километров злоумышленник остановился и вместе с приятелем убежал в лес.

Сотрудники ГИБДД нашли подозреваемого. Он лег на землю и притворился спящим, но это не помешала правоохранителям его задержать.

Известно, что в мае этого года мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.