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Происшествия

В Алтайском крае украли вещи у путешественника, прошедшего пол-России

В Камне-на-Оби неизвестные украли вещи у пешего путешественника по России Андрея Шарашкина, сообщают «Каменские известия».

Андрей Шарашкин.
Андрей Шарашкин.
"Каменские известия", izvestiy-kamen.ru

Андрей Шарашкин начал свое путешествие 2 июня 2018 года. Закинув рюкзак со спальным мешком и палаткой за спину, он решил воплотить в жизнь мечту своей жизни — пройти пешком всю Россию.

Однако в Камне-на-Оби мужчину ждал неприятны сюрприз — неизвестные украли рюкзак. Его путешественник оставил в высокой траве, чтобы налегке дойти до центра города. Когда путешественник вернулся обратно, то вещей уже не было.

«Я не переживаю за свои вещи: за палатку, одежду, продукты и прочее, но там были мои дневники. Я посетил порядка 800 населенных пунктов России, изучал их историю, беседовал с людьми. Все это записывал в тетради. Как же я теперь буду восстанавливать свои воспоминания, ведь это сотни городов, тысячи людей»,-говорит Шарашкин.

Неравнодушные горожане уже помогли мужчине — ему нашли жилье на несколько дней, пока полиция разбирается в случившемся.

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