В Алтайском крае устроили массовую «зачистку» от снюса

Речь идет об аналогах снюса. Такая продукция по идентификационным признакам относится к пищевой, а значит должна соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и сопровождаться документами, подтверждающими ее безопасность.
Сотрудники ведомства обнаружили запрещенный товар в полусотне торговых точек, в том числе и в ТЦ. Все изъяли, так как продавцы не смогли предоставить соответствующих документов на продукцию.
Теперь торговцам грозят штрафы. Изъятый товар до решения суда находится на хранении, а после, вероятно, будет уничтожен.
На Алтае ранее фиксировали случаи отравления подростков снюсом. Губернатор Алтайского края в Instagram поддержал идею о запрете продажи снюса. «Обращаюсь к предпринимателям: уберите жевательный табак из продажи!» — эмоционально заявил Виктор Томенко.