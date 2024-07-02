В Алтайском крае утонул 15-летний подросток

Специалисты извлекли тело 15-летнего подростка из пруда в селе Велижанка. На берегу водоёма была найдена одежда погибшего.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

В ведомстве отмечают, что подобные случаи происходят и в других регионах. Так, в Красноярском крае утонул 17-летний юноша, который не умел плавать.

В Нижегородской области ищут тела 16-летнего молодого человека и 8-летнего ребенка: первый утонул на озере в Нижнем Новгороде, второй — на реке Лух.

Ранее в Барнауле спасателям удалось спасти тонущую женщину.

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