В Алтайском крае утонули мальчики 3 и 5 лет. Подробности

В селе Овечкино Завьяловского района утонули два мальчика дошкольного возраста. Подробности этой трагической истории сообщает паблик «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на информацию газеты «Светлый путь». Информацию подтвердили и в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По предварительным данным троих ребятишек видели в лодке на реке Кулунде. Что произошло дальше, пока сказать сложно — возможно, лодка перевернулась, потому что был сильный ветер.

В ГУ МЧС рассказали, что 30 мая в единую дежурно-диспетчерскую службу Завьяловского района поступила информация о том, что в селе Овечкино, на реке Кулунда, утонули два ребенка — мальчики трех и пяти лет.

По предварительной информации, трое детей играли на реке без присмотра взрослых. В какой-то момент они оказались в воде. Один из них, выплыв на берег, рассказал о случившемся взрослым. Тела утонувших детей вскоре были обнаружены. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

На место происшествия выезжали водолазы Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда, психологи ГУ МЧС России по краю. В поисковых работах участвовали сотрудники МВД, Государственной инспекции по маломерным судам, представители администрации района и сельсовета, местные жители (всего — 25 человек, 8 единиц техники).

Спасатели отметили, что данное место не оборудовано для купания, участок реки, где произошла трагедия, не является традиционным местом отдыха. И напомнили, что взрослые всегда в ответе за безопасность детей. Очень важно объяснить детям и напомнить им правила безопасного поведения, особенно во время отдыха у воды.



