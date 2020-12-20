В Алтайском крае уже больше полугода разыскивают седого мужчину

Приметы
- рост 17 см,
- среднего телосложения,
- глаза карие,
- волосы седые.
Пропал Петунин Владимир.
Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно).
В мае 2020 года пропал 73-летний житель села Целинное Владимир Васильевич Петунин. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в розыске.
Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно).
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