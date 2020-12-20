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Происшествия

В Алтайском крае уже больше полугода разыскивают седого мужчину

В мае 2020 года пропал 73-летний житель села Целинное Владимир Васильевич Петунин. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в розыске.

Карта. Поиск человека.
Карта. Поиск человека.
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Приметы

  • рост 17 см,
  • среднего телосложения,
  • глаза карие,
  • волосы седые.
Пропал Петунин Владимир.
Пропал Петунин Владимир.
vk.com/la_altay

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно).

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