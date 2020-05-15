В Алтайском крае уже девять месяцев не могут найти мужчину с татуировкой-браслетом

В 2019 года в Бийске ушел из садоводческого товарищества «Сплавщик-1» в Бийске и пропал Алексей Гамбург. В СК возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Пропавший 1983 года рождения проживал в Бийске. Он ушел из садоводства 15 августа 2019 года и бесследно пропал.

Приметы

на вид около 40 лет,

рост около 170 см,

среднего телосложения,

волосы темно-русые , короткие,

короткие, глаза зеленые.

Особые приметы

на запястье правой руки татуировка в виде браслета из букв.

Пропал Алексей Гамбург. altai-krai.sledcom.ru

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Гамбург А.В.либо видевших его, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29−80- 39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).