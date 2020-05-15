В Алтайском крае уже девять месяцев не могут найти мужчину с татуировкой-браслетом

Пропавший 1983 года рождения проживал в Бийске. Он ушел из садоводства 15 августа 2019 года и бесследно пропал.
Приметы
- на вид около 40 лет,
- рост около 170 см,
- среднего телосложения,
- волосы темно-русые, короткие,
- глаза зеленые.
Особые приметы
- на запястье правой руки татуировка в виде браслета из букв.
Пропал Алексей Гамбург.
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Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Гамбург А.В.либо видевших его, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29−80- 39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).