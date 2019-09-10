Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 сентября 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае в два раза выросло число фальшивых купюр

Количество фальшивых купюр резко возросло в Алтайском крае — по итогам первой половины 2019 года в регионе зафиксировали более чем двукратное увеличение числа поддельных банкнот.

Фальшивые деньги.
Фальшивые деньги.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как сообщили в пресс-службе отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центробанка РФ, в регионе за шесть месяцев было выявлено 106 фальшивых купюр на сумму около 300 тысяч рублей.

В прошлом году за аналогичный период было обнаружено 49 подделок, большая часть из которых имитировала банкноту номиналом 5 000 рублей — 38 штук.

В этом году купюры крупных номиналов также остаются самыми востребованными у фальшивомонетчиков. По итогам полугодия было выявлено 53 банкноты номиналом 1 000 рублей и 47 фальшивок номиналом 5 000 рублей. Кроме того, в банковской системе региона эксперты обнаружили 4 поддельные банкноты достоинством 2 000 рублей. Впрочем, все они были низкого качества.

В ЦБ добавляют, что увеличение количества обнаруженных фальшивок связано с активизацией преступников. Злоумышленники действуют по простой схеме — сбывают фальшивки в небольших магазинах и торговых точках, разменивая крупные банкноты или оплачивая ими недорогой товар.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость