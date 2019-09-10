В Алтайском крае в два раза выросло число фальшивых купюр

Количество фальшивых купюр резко возросло в Алтайском крае — по итогам первой половины 2019 года в регионе зафиксировали более чем двукратное увеличение числа поддельных банкнот.

Как сообщили в пресс-службе отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центробанка РФ, в регионе за шесть месяцев было выявлено 106 фальшивых купюр на сумму около 300 тысяч рублей.

В прошлом году за аналогичный период было обнаружено 49 подделок, большая часть из которых имитировала банкноту номиналом 5 000 рублей — 38 штук.

В этом году купюры крупных номиналов также остаются самыми востребованными у фальшивомонетчиков. По итогам полугодия было выявлено 53 банкноты номиналом 1 000 рублей и 47 фальшивок номиналом 5 000 рублей. Кроме того, в банковской системе региона эксперты обнаружили 4 поддельные банкноты достоинством 2 000 рублей. Впрочем, все они были низкого качества.

В ЦБ добавляют, что увеличение количества обнаруженных фальшивок связано с активизацией преступников. Злоумышленники действуют по простой схеме — сбывают фальшивки в небольших магазинах и торговых точках, разменивая крупные банкноты или оплачивая ими недорогой товар.