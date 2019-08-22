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Происшествия

В Алтайском крае в горящей квартире чуть не умер мужчина

В поселке Кировский в Локтевском районе пожарные спасли из горящей квартиры человека, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Мужчина пытался выбраться сам, но сильно надышался угарным газом.

Пожарный МЧС России.
Пожарный МЧС России.
65.mchs.gov.ru

В МЧС позвонили соседи, которые увидели, что из квартиры двухэтажного жилого дома идет дым. Там накануне весело отмечали праздник. Когда пожарные прибыли на место, из помещения шел густой черный дым.

Пожарные обнаружили внутри мужчину, пытавшегося покинуть квартиру. Выведя из огня человека, спасатели передали его врачам и приступили к тушению пожара. Ликвидировали пожар за считанные минуты.

По оценке специалистов, предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Всего за прошедшие сутки в Алтайском крае огнеборцы ликвидировали 18 пожаров.

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