В Алтайском крае в колодце нашли пропавшую старушку

В Ребрихе 27 марта пропала 79-летняя пенсионерка. На ее поиски отправились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Пожилую женщину нашли в колодце на глубине трех метров.

В Алтайском крае нашли провалившуюся в колодец пенсионерку.

Бабушка была одета не по погоде, действовать надо быстро, рассказывают поисковики.

«Работа на отклик, попытки разглядеть что-то сквозь стену падающего мокрого снега, ночные неосвещенные деревенские улицы, множество заброшенных домов. Первые задачи результатов не дают, сутки с момента пропажи… Короткий сон и утром снова на поиски», — описывают волонтеры.

Пенсионерку нашли на дне колодца. Она замерзла и промокла, повредила ногу, но осталась жива. Женщину госпитализировали.

Также волонтеры рассказали еще о двух успешных поисках пенсионеров. В Рубцовске удалось найти женщину с потерей памяти. Сработала ориентировка.

Тоже в Рубцовске успехом увенчались поиски 66-летнего мужчины. Две группы на месте выехали на патрулирование, оклейку, просмотр камер наблюдения и опросы.