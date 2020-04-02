В Алтайском крае в колодце нашли пропавшую старушку

Бабушка была одета не по погоде, действовать надо быстро, рассказывают поисковики.
«Работа на отклик, попытки разглядеть что-то сквозь стену падающего мокрого снега, ночные неосвещенные деревенские улицы, множество заброшенных домов. Первые задачи результатов не дают, сутки с момента пропажи… Короткий сон и утром снова на поиски», — описывают волонтеры.
Пенсионерку нашли на дне колодца. Она замерзла и промокла, повредила ногу, но осталась жива. Женщину госпитализировали.
Также волонтеры рассказали еще о двух успешных поисках пенсионеров. В Рубцовске удалось найти женщину с потерей памяти. Сработала ориентировка.
Тоже в Рубцовске успехом увенчались поиски 66-летнего мужчины. Две группы на месте выехали на патрулирование, оклейку, просмотр камер наблюдения и опросы.
«И в этот раз сработала ориентировка, пропавшего заметил мужчина после разговора с поисковиком и позвонил инфоргу», — добавляют в официальной группе отряда.