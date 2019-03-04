В Алтайском крае в лесу «завалилась» на бок «Газель» с пассажирами

3 марта на автодороге на село Боровлянка Троицкого района Алтайского края перевернулась «Газель» с пассажирами. По сообщениям очевидцев паблика Barnaul 22, на дороге был сильный гололед.

Сотрудники ГИБДД впоследствии уточнили, что водитель не учел дорожные условия, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В момент происшествия в салоне находились шесть пассажиров, медицинская помощь на месте ДТП оказана женщине-пассажиру 1957 года рождения, женщина 1955 года рождения по характеру полученных травм была госпитализирована.

«Газель шла по маршруту Буланиха — Боровлянка — р.Обь.

Госавтоинспекция Алтайского края обращается к водителям с просьбой быть особо внимательными на дорогах — соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями.