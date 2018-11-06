Очевидцы: в Алтайском крае в школе искусств обнаружили тела двух человек

Свидетели случившегося сообщают, что на телах мужчин есть признаки насильственной смерти. Предположительно, это следы ножевых ранений.
По данным местных жителей, мужчины работали в бригаде, которая перекрывала крышу этого учебного заведения. Так ли это, пока неизвестно.
В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что возбудили уголовное дело. Следователи работают на месте поисшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Более подробная информация будет известна позже.