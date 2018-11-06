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Происшествия
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Очевидцы: в Алтайском крае в школе искусств обнаружили тела двух человек

В здании школы искусств в селе Ларичиха Тальменского района утром 6 ноября обнаружили тела двух мужчин, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Свидетели случившегося сообщают, что на телах мужчин есть признаки насильственной смерти. Предположительно, это следы ножевых ранений.

По данным местных жителей, мужчины работали в бригаде, которая перекрывала крышу этого учебного заведения. Так ли это, пока неизвестно.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что возбудили уголовное дело. Следователи работают на месте поисшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Более подробная информация будет известна позже.

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