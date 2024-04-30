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Происшествия

В Алтайском крае вандалы подожгли могилу полугодовалой девочки

По сообщению «КП-Новосибирск», вандалы совершили поджог могилы девочки из Алтайского края, которая скончалась после пластической операции.

В мае 2022 года девочка была госпитализирована в одну из больниц Новосибирска для проведения операции по коррекции врожденного дефекта — заячьей губы. К сожалению, после проведенных манипуляций ребенок скончался.

По сообщению источника, первая экспертиза выявила нарушения со стороны медицинского персонала. Утверждается, что потерянный девочкой объем крови не был восполнен, что привело к кислородному голоданию и последующему отеку головного мозга. Однако больница не согласилась с обвинениями и потребовала проведения повторной экспертизы. Родители ожидают результатов уже более года, при этом в мае истекает срок давности по делу.

Семья столкнулась с новыми потрясениями — неизвестные подожгли могилу девочки на кладбище в Новоалтайске.

Мама ребенка сообщила журналистам: «От угла с цветами и игрушками ничего не осталось. Игрушки и венки сожжены до такой степени, что от них осталась одна проволока».

Ранее сообщалось, что отец сбросил двухлетнюю дочь из окна барнаульского вокзала, а сам попал под поезд.

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