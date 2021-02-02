В Алтайском крае вынесли приговор экс-начальнику отдела по борьбе с коррупцией

В силу вступил обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Бийское» Валерия Пудовкина и его подельника. Их признали виновными в незаконной банковской деятельности.

С 2015 по 2018 год вместе с подельником Чуликовым Пудовкин вел незаконную банковскую деятельность, получив в общей сумме более 3,6 млн рублей.

Кроме этого, в 2016—2018 годах он превысил свои должностные полномочия. Из межрайонной ИФНС стали приходить письма об организациях, которые он использовал для незаконной банковской деятельности.

Налоговики просили содействия в пресечении преступлений, но Пудовкин давал подчиненному указание ничего не предпринимать, сообщили в краевой прокуратуре.

В итоге Чуликов получил 4 года тюрьмы общего режима и штраф 800 тыс. рублей, а сам Пудовкин проведет в колонии общего режима 6 лет. Ему назначили аналогичный штраф, в счет которого также забрали Toyota Land Cruiser 200.