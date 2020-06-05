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Происшествия

В Алтайском крае объявили приговор за хищение из бюджета 23 млн рублей

Жителю Иркутской области и его подельникам из Алтайского края вынесли приговор за мошенничество на рынке заготовки леса, сообщили в Генпрокуратуре.

Древесина. Вырубка.
Древесина. Вырубка.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В 2008—2012 годах иркутский предприниматель и двое его знакомых с Алтая от имени подконтрольных юридических лиц предоставили в налоговые органы подложные декларации о приобретении на внутреннем рынке леса-кругляка, заготавливаемого в Иркутской области.

Леса поставлялся на экспорт в Китай. При этом по отчетности создавалась видимость уплаты НДС, чего в действительности не было.

«На основании подложных документов налоговым органом принято решение о перечислении 23 млн руб. из бюджета, которые мошенническим образом похищены подсудимыми», — говорят в прокуратуре.

Жителю Иркутска суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Он взят под стражу в зале суда.

Двум другим осужденным назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев и 3 лет лишения свободы условно. Также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч и 300 тысяч рублей.

Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании суммы причиненного ущерба. В качестве обеспечительной меры арестовали дорогостоящее имущество и объекты недвижимости, принадлежащие осужденным.

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