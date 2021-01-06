Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 января -23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае вновь произошел пожар с трагическими последствиями

Ночью 6 января в селе Колывань Курьинского района произошел пожар. На пепелище сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

На момент прибытия пожарных частный деревянный дом горел открытым огнем, пламя стремительно распространялось по горючим конструкциям. Возгорание было ликвидировано на площади более 40 квадратных метров.

На месте происшествия обнаружены тела двоих погибших мужчин. Причина происшествия выясняется.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю обращается ко всем согражданам: обратите внимание на живущих с вами по соседству людей, особенно если среди них есть пожилые, одинокие люди, многодетные семьи.

Помогите им обеспечить пожарную безопасность в жилье, не будьте равнодушными к чужим проблемам. Проявить участие, помочь не допустить беды — долг каждого сознательного человека.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость