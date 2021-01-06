В Алтайском крае вновь произошел пожар с трагическими последствиями

Ночью 6 января в селе Колывань Курьинского района произошел пожар. На пепелище сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших.

На момент прибытия пожарных частный деревянный дом горел открытым огнем, пламя стремительно распространялось по горючим конструкциям. Возгорание было ликвидировано на площади более 40 квадратных метров.

На месте происшествия обнаружены тела двоих погибших мужчин. Причина происшествия выясняется.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю обращается ко всем согражданам: обратите внимание на живущих с вами по соседству людей, особенно если среди них есть пожилые, одинокие люди, многодетные семьи.

Помогите им обеспечить пожарную безопасность в жилье, не будьте равнодушными к чужим проблемам. Проявить участие, помочь не допустить беды — долг каждого сознательного человека.