Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 ноября -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае внук убил бабушку, не давшую ему в долг

36-летний барнаулец сядет в тюрьму за убийство своей 80-летней бабушки, сообщили в прокуратуре Алтайского края. Старушка в тот день отказалась дать ему взаймы.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

Известно, что мужчина пришел к пенсионерке 1 марта, чтобы занять денег. Получив отказ, он напал на нее: неустановленным предметом ударил по голове, после чего забрал телевизор и пульт.

Уходя он оборвал телефонный провод, а дверь запер на ключ. В тот же день сдал телевизор в ломбард.

Потерпевшая от полученной черепно-мозговой травмы скончалась.

Вину в совершении нападения на родственницу мужчина признал, но заявил, что убивать бабушку не хотел.

Приговором суда барнаульца приговорили к 18 годам строгого режима.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость