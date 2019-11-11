В Алтайском крае внук убил бабушку, не давшую ему в долг

Известно, что мужчина пришел к пенсионерке 1 марта, чтобы занять денег. Получив отказ, он напал на нее: неустановленным предметом ударил по голове, после чего забрал телевизор и пульт.
Уходя он оборвал телефонный провод, а дверь запер на ключ. В тот же день сдал телевизор в ломбард.
Потерпевшая от полученной черепно-мозговой травмы скончалась.
Вину в совершении нападения на родственницу мужчина признал, но заявил, что убивать бабушку не хотел.
Приговором суда барнаульца приговорили к 18 годам строгого режима.