В Алтайском крае водитель насмерть сбил пешехода и уехал

5 декабря в селе Ая Алтайского района водитель сбил двух человек. Один из пешеходов скончался. ГИБДД просит откликнуться свидетелей аварии.

ДТП случилось около 01:00 на ул. Алтайская в районе дома № 5.

Пешеход 1988 года рождения скончался при транспортировке в больницу. Второй мужчина 1989 года рождения госпитализирован в больницу Горно-Алтайска.

Полиция разыскивает иномарку белого цвета с повреждениями передней части автомобиля, предположительно с правой стороны. На автомобиле отсутствует правое зеркало заднего вида.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения, ставшим свидетелями данного происшествия, с просьбой сообщить достоверную информацию по указанному факту в отдел полиции по телефонам: (38537) 22−2-38, 22−2-43, 22−2-63.