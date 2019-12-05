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Происшествия

В Алтайском крае водитель насмерть сбил пешехода и уехал

5 декабря в селе Ая Алтайского района водитель сбил двух человек. Один из пешеходов скончался. ГИБДД просит откликнуться свидетелей аварии.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

ДТП случилось около 01:00 на ул. Алтайская в районе дома № 5.

Пешеход 1988 года рождения скончался при транспортировке в больницу. Второй мужчина 1989 года рождения госпитализирован в больницу Горно-Алтайска.

Полиция разыскивает иномарку белого цвета с повреждениями передней части автомобиля, предположительно с правой стороны. На автомобиле отсутствует правое зеркало заднего вида.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения, ставшим свидетелями данного происшествия, с просьбой сообщить достоверную информацию по указанному факту в отдел полиции по телефонам: (38537) 22−2-38, 22−2-43, 22−2-63.

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