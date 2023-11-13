В Алтайском крае водитель не справился с управлением и слетел с трассы.

Отмечается, что водитель автомобиля не справился с управлением.
Известно, что все живы.
Ранее сообщалось, что на Павловском тракте в Барнауле произошло массовое ДТП.
В районе села Ракиты Алтайского края водитель не справился с управлением, слетел с трассы и перевернулся. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск".
Отмечается, что водитель автомобиля не справился с управлением.
Известно, что все живы.
Ранее сообщалось, что на Павловском тракте в Барнауле произошло массовое ДТП.
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