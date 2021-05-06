В Алтайском крае водитель объезжал собачку и перевернулся в кювет

ДТП произошло на Чуйском тракте недалеко от поворота на Бийск.
«Машина решила объехать собачку чтоб не задавить. Итог — перевертыш в кювете», — говорится в сообщении.
Участники сообщества отметили, что такое решение, конечно, «личный выбор каждого», но жизнь человека «подороже собачьей будет» и лучше не рисковать.
«Правильно сделал, значит, умеет ценить чужую жизнь, а не железо!» — также отметили в паблике.
О состоянии водителя и пассажиров не сообщается.
Ранее житель Алтайского края пытался переехать реку и едва не утонул вместе с машиной.