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Происшествия

В Алтайском крае водитель объезжал собачку и перевернулся в кювет

Автомобилист заметил бегущую по трассе собаку и решил объехать ее, чтобы не задавить. В итоге водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с переворотом, пишут в группе «Аварком „АвтоЭксперт“ Бийск».

ДТП из-за собаки.
ДТП из-за собаки.
vk.com/avarcomdtp

ДТП произошло на Чуйском тракте недалеко от поворота на Бийск.

«Машина решила объехать собачку чтоб не задавить. Итог — перевертыш в кювете», — говорится в сообщении.


Участники сообщества отметили, что такое решение, конечно, «личный выбор каждого», но жизнь человека «подороже собачьей будет» и лучше не рисковать.

«Правильно сделал, значит, умеет ценить чужую жизнь, а не железо!» — также отметили в паблике.

О состоянии водителя и пассажиров не сообщается.

Ранее житель Алтайского края пытался переехать реку и едва не утонул вместе с машиной.

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