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Происшествия

В Алтайском крае вооруженный мужчина ворвался в магазин

В одном из магазинов Алейска вооруженный ножом мужчина начал угрожать продавцу. Испуганная женщина вызвала полицию только когда тот ушел, рассказали в краевом управлении Росгвардии.

Задержание разбойника.
Задержание разбойника.
22.rosgvard.ru

Мужчина похитил из магазина бутылку пива.

Когда на место приехала группа задержания отдела вневедомственной охраны, продавец показала им записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители составили ориентировку и передали информацию всем наружным нарядам.

Через считанные минуты от дежурного отдела полиции поступила информация о еще одном совершенном разбойном нападении — на улице мужчина угрожал ножом женщине и похитил у нее деньги.

Приметы нападавшего в обоих случаях совпадали.

Еще через двадцать минут росгвардейцы на одной из улиц города заметили подходящего по приметам мужчину, который увидев служебный автомобиль, попытался скрыться в подъезде. Его задержали.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый местный житель, днем ранее совершил еще одно разбойное нападение. Женщина, у которой он похитил деньги, в полицию не обращалась.

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