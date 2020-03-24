В Алтайском крае вооруженный мужчина ворвался в магазин

Мужчина похитил из магазина бутылку пива.
Когда на место приехала группа задержания отдела вневедомственной охраны, продавец показала им записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители составили ориентировку и передали информацию всем наружным нарядам.
Через считанные минуты от дежурного отдела полиции поступила информация о еще одном совершенном разбойном нападении — на улице мужчина угрожал ножом женщине и похитил у нее деньги.
Приметы нападавшего в обоих случаях совпадали.
Еще через двадцать минут росгвардейцы на одной из улиц города заметили подходящего по приметам мужчину, который увидев служебный автомобиль, попытался скрыться в подъезде. Его задержали.
Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый местный житель, днем ранее совершил еще одно разбойное нападение. Женщина, у которой он похитил деньги, в полицию не обращалась.