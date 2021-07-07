В Алтайском крае восьмилетняя девочка упала с деревянного плота и утонула

Следователи установили, что 6 июля три несовершеннолетние девочки пошли на пруд вместе с мамой одной из них. Там они вместе с другими детьми нашли деревянный плот, забрались на него, отплыли от берега и стали прыгать в воду.

В результате неосторожных действий плот перевернулся, все дети оказались в воде. Восьмилетняя девочка не смогла выплыть и утонула, ее тело было обнаружено на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.