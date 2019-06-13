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Происшествия

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после падения девочки на конеферме

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения 15-летней девочки на территории учебной конефермы алтайского аграрного университета. Воспитанница краевой спортивной школы олимпийского резерва ударилась головой о бетон и впала в кому 19 мая. Сейчас девочка в сознании, но находится в больнице.

Лошадь.
Лошадь.
СС0

По данным следствия, подросток упала в результате нарушений, допущенных работниками конефермы. Спортсменка стала самостоятельно выводить жеребца на прогулку, не удержала его и упала на бетонный пол. В итоге она получила открытую черепно-мозговую травму.

Следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников учебного заведения, в чьи обязанности входит вывод лошадей и обеспечение безопасности воспитанников.

Пока идут следственные действия, в том числе проводится судебно-медицинская экспертиза.

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