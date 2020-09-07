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Происшествия

На Алтае возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета на горе

Барнаульский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело после жесткой посадки Robinson R66 на склоне горы Белуха в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

Аварийная посадка Robinson R66 на склоне Белухи.
Аварийная посадка Robinson R66 на склоне Белухи.
https://vk.com/zapsibsut

ЧП произошло 4 августа около 17:00 на склоне Белухи в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. При выполнении технического полета воздушное судно совершило жесткую посадку.

Вертолет завалился на бок и получил повреждения главного винта и фюзеляжа на общую сумму не менее 1 млн рублей.

Аварийная посадка Robinson R66 на склоне Белухи.
Аварийная посадка Robinson R66 на склоне Белухи.
vk.com/zapsibsut

Следователи выясняют причины ЧП. Экспертиза качества топлива показала, что оно отвечает предъявляемым требованиям. Назначена экспертиза топливного масла.

Расследование проводит Межгосударственный авиационный комитет.

Ранее СК России на своем YouTube-канале опубликовал видео с места аварийной посадки.

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