На Алтае возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета на горе

ЧП произошло 4 августа около 17:00 на склоне Белухи в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. При выполнении технического полета воздушное судно совершило жесткую посадку.
Вертолет завалился на бок и получил повреждения главного винта и фюзеляжа на общую сумму не менее 1 млн рублей.
Следователи выясняют причины ЧП. Экспертиза качества топлива показала, что оно отвечает предъявляемым требованиям. Назначена экспертиза топливного масла.
Расследование проводит Межгосударственный авиационный комитет.
Ранее СК России на своем YouTube-канале опубликовал видео с места аварийной посадки.