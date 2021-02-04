Стало известно, почему задержали экс-главу Октябрьского района Барнаула

Как указывают в СК, с июля по декабрь 2017 года глава администрации при пособничестве главного специалиста изготовил и подписал фиктивные договоры с предпринимателем на благоустройство территории, проведение культурно-массовых мероприятий, а также дал своим подчиненным указание составить подложные документы, подтверждающие выполнение работ.
На самом деле подрядчик этих работ не выполнял. Ущерб от действий чиновников оценили на сумму более 157 тыс. рублей.
Также следователи выяснили, что с декабря 2017 по март 2018 года Овсянников и Хаустов изготовили фиктивные документы, по которым один из предпринимателей якобы обустроил дамбу и расчистил водопропускные сооружения.
Эти документы после увольнения Овсянников с подельником передал новому главе администрации.
За необустроенную дамбу и мифическую расчистку подозреваемые выручили более 450 тыс. рублей.
«Следователи СК совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю провели обыски по месту жительства обвиняемых. Должностные лица задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.