В Алтайском крае впервые изъяли фальшивую двухтысячную купюру

Сотрудник бийского филиала Алтайского краевого управления инкассации заметил, что банкнота образца 2017 года отличается от остальных пяти билетов банка в пакете.
Полицейские эксперты определили, что напечатана подделка на цветном принтере. В наукоград она попала из соседнего региона. Там неизвестные ей рассчитались за продукты в одном из крупных магазинов города.
Проверить подлинность банкноты кассиры не смогли, так как у них не было специального устройства.
Правоохранители выясняют подробности произошедшего.