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Происшествия

В Алтайском крае впервые изъяли фальшивую двухтысячную купюру

Инкассатор в Бийске заметил в сейф-пакете подозрительную купюру. Две тысячи действительно оказались фальшивыми. Причем подделка такого номинала в Алтайском крае зарегистрирована впервые, сообщили в МУ МВД «Бийское».

Бизнес. Деньги.
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СС0

Сотрудник бийского филиала Алтайского краевого управления инкассации заметил, что банкнота образца 2017 года отличается от остальных пяти билетов банка в пакете.

Полицейские эксперты определили, что напечатана подделка на цветном принтере. В наукоград она попала из соседнего региона. Там неизвестные ей рассчитались за продукты в одном из крупных магазинов города.

Проверить подлинность банкноты кассиры не смогли, так как у них не было специального устройства.

Правоохранители выясняют подробности произошедшего.

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