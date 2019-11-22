В Алтайском крае врач скончался на рабочем месте

Утром 20 ноября в Краевой клинической больнице на рабочем месте скончался врач-офтальмолог Александр Афанасьев, пишет «Банкфакс». Информацию подтвердили в приемной главврача.

По сведениям издания, утром врач приехал на работу и начал прием. Неожиданно ему стало плохо, якобы оторвался тромб.

Как утверждают источники, причиной могло стать переутомление из-за напряженного графика.

В больнице не стали раскрывать подробности, но факт смерти специалиста подтвердили.

Общий стаж работы офтальмолога составлял 37 лет. Александр Афанасьев в 1982 году окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», в 2013 году он там же прошел повышение квалификации по офтальмологии. В последнее время трудился в КГБУЗ «Краевая клиническая больница».