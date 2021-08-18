В Алтайском крае за сутки были задержаны трое нарушителей государственной границы

Так, в Кулундинском районе поймали незваного гостя из-за рубежа, который не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений в период предыдущего пребывания в России. Ему бессрочно запрещен въезд в страну.
Злоумышленник проигнорировал наложенные ограничения и вновь пересек границу в обход пропускных пунктов. Он был задержан пограничниками. Не обошлось без служебной собаки.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.322 УК России — незаконное пресечение Государственной границы Российской Федерации.
В Третьяковском районе задержали двух иностранцев. Об их незаконном появлении пограничной службе сообщил местный житель.
С их послужным списком тоже не все было чисто. В ходе разбирательства выяснилось, что оба нарушителя привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Пресс-служба ПУ ФСБ России по Алтайскому краю сообщила, что все правонарушители привлечены к установленной законодательством РФ ответственности.