18 августа
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки были задержаны трое нарушителей государственной границы

В разных районах за последние сутки были задержаны в общей сложности трое иностранных граждан, незаконно пересекших российскую границу, сообщает паблик «Инцидент. Рубцовск».

Алтайские пограничники.
Алтайские пограничники.
пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Так, в Кулундинском районе поймали незваного гостя из-за рубежа, который не раз привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений в период предыдущего пребывания в России. Ему бессрочно запрещен въезд в страну.

Злоумышленник проигнорировал наложенные ограничения и вновь пересек границу в обход пропускных пунктов. Он был задержан пограничниками. Не обошлось без служебной собаки.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.322 УК России — незаконное пресечение Государственной границы Российской Федерации.

Алтайские пограничники.
Алтайские пограничники.
пресс-служба ПУ ФСБ России по РА

В Третьяковском районе задержали двух иностранцев. Об их незаконном появлении пограничной службе сообщил местный житель.

С их послужным списком тоже не все было чисто. В ходе разбирательства выяснилось, что оба нарушителя привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по Алтайскому краю сообщила, что все правонарушители привлечены к установленной законодательством РФ ответственности.

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