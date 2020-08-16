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Происшествия

В Алтайском крае заблудившегося мужчину эвакуировали на вертолете

Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который заблудился в лесу недалеко от станции Тягун в Заринском районе.

Вертолет санитарной авиации
Вертолет санитарной авиации
www.instagram.com/malinmihail/

Ранее мужчина позвонил по единому номеру в МЧС и сообщил, что заблудился в лесу, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Ему рассказали о воздушном поиске. После наладить с потерявшимся связь не удалось.

К поисковой операции привлекли вертолет авиаотряда Росгвардии и сотрудников ОМОН. Мужчину обнаружили по опознавательным сигналам.

Поскольку потерявшийся находился в густом лесу и посадить вертолет оказалось невозможно, экипаж принял решение десантировать сотрудника ОМОН на спецснаряжении. Тот дошел до мужчины, помог добраться до места эвакуации.

В вертолет их подняли на лебедке.

Потерпевшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

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