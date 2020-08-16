В Алтайском крае заблудившегося мужчину эвакуировали на вертолете

Ранее мужчина позвонил по единому номеру в МЧС и сообщил, что заблудился в лесу, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Ему рассказали о воздушном поиске. После наладить с потерявшимся связь не удалось.
К поисковой операции привлекли вертолет авиаотряда Росгвардии и сотрудников ОМОН. Мужчину обнаружили по опознавательным сигналам.
Поскольку потерявшийся находился в густом лесу и посадить вертолет оказалось невозможно, экипаж принял решение десантировать сотрудника ОМОН на спецснаряжении. Тот дошел до мужчины, помог добраться до места эвакуации.
В вертолет их подняли на лебедке.
Потерпевшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.