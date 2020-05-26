В Алтайском крае задержали браконьеров с уловом на 2 млн рублей

Полицейские задержали четырех человек, которые подозреваются в незаконном лове стерляди, занесенной в Красную книгу. Ущерб от незаконной добычи рыбы составил порядка 2 млн рублей, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

У браконьеров изъяли более 250 рыб ценной породы и более 2 кг осетровой икры, лодки, орудия лова, денежные средства, мобильные телефоны и банковские карты.

Сотрудники уголовного розыска также нашли на берегу Оби временные стоянки, где по нескольку дней проживали потенциальные браконьеры, чтобы иметь возможность постоянно проверять снасти.

Добытую рыбу они передавали своим сообщникам для последующей реализации.

Нарушителям грозит штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.