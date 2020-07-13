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Происшествия

В Алтайском крае задержали двух мужчин со взрывчаткой

Работник рудника в Алтайском крае похитил взрывчатку и с приятелем попытался сбыть украденное. Мужчин с поличным задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

В Алтайском крае пресекли сбыт взырвчатки.
В Алтайском крае пресекли сбыт взырвчатки.
Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Жители Локтевского района 1979 и 1985 годов рождения пытались сбыть 8 кг взрывчатого вещества промышленного производства «аммонит», представляющего собой смесь тротила и аммиачной селитры, а также средства для его инициирования.

Правоохранители выяснили, что один из задержанных работает в АО «Сибирь Полиметаллы». За несколько смен он похитил «аммонит», промышленный электродетонатор и детонирующий шнур с предприятия для последующей продажи, рассказали в ведомстве.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

УФСБ России по Алтайскому краю обращается к граждан, которым известны аналогичные факты, с просьбой сообщать об этом по телефону доверия: 63−81−55, или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.

Добровольно сдавших оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождают от уголовной ответственности.

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