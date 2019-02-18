В Алтайском крае задержали интернет-мошенницу, обманувшую больше 15 человек

Предварительно установлено, что в одной из социальных сетей девушка создала несколько аккаунтов под разными именами. Там она размещала информацию о продаже одежды и обуви.
Когда потенциальные покупатели хотели что-нибудь купить, злоумышленница просила перечислить предоплату, после получения которой обещала отправить товар в любой регион страны. Затем мошенница блокировала покупателей, которые перевели деньги.
Известно, что по такой схеме девушка обманула больше 15 человек из разных регионов России. Во время обыска в квартире подозреваемой изъяли телефон, сим-карты и банковскую карту.
Полицейские возбудили уголовное дело, задержанная признала свою вину. Она уже была судима за совершение аналогичных преступлений.