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Происшествия

В Алтайском крае задержали интернет-мошенницу, обманувшую больше 15 человек

Алтайские полицейские задержали 29-летнюю жительницу Барнаула, которая обманывала людей под предлогом продажи одежды, сообщает ГУ МВД России по региону.

Подозреваемая, которую задержали.
Подозреваемая, которую задержали.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что в одной из социальных сетей девушка создала несколько аккаунтов под разными именами. Там она размещала информацию о продаже одежды и обуви.

Когда потенциальные покупатели хотели что-нибудь купить, злоумышленница просила перечислить предоплату, после получения которой обещала отправить товар в любой регион страны. Затем мошенница блокировала покупателей, которые перевели деньги.

Известно, что по такой схеме девушка обманула больше 15 человек из разных регионов России. Во время обыска в квартире подозреваемой изъяли телефон, сим-карты и банковскую карту.

Полицейские возбудили уголовное дело, задержанная признала свою вину. Она уже была судима за совершение аналогичных преступлений.

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