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Происшествия

В Алтайском крае задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

В Бийске сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который был в федеральном розыске, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сотрудники ГИБДД, которые задержали мужчину.
Сотрудники ГИБДД, которые задержали мужчину.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские остановили автомобиль LADA Granta, который двигался по улице Яминской. За рулем был 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. При проверке документов по информационным базам данных выяснилось, что машина числится в розыске в Новосибирской области.

Во время разбирательства полицейские также выяснили, что водитель был осужден за кражу и уклонялся от ареста. Более того — он находился находился в федеральном розыске.

Подозреваемого задержали старший лейтенант полиции Сергей Витухин и лейтенант полиции Роман Кызлаков. Они составили протокол, информацию передали в дежурную часть, на место выехала следственно-оперативная группа.

Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку. Мужчину арестовали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

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