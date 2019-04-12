В Алтайском крае задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

В Бийске сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который был в федеральном розыске, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские остановили автомобиль LADA Granta, который двигался по улице Яминской. За рулем был 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. При проверке документов по информационным базам данных выяснилось, что машина числится в розыске в Новосибирской области.

Во время разбирательства полицейские также выяснили, что водитель был осужден за кражу и уклонялся от ареста. Более того — он находился находился в федеральном розыске.

Подозреваемого задержали старший лейтенант полиции Сергей Витухин и лейтенант полиции Роман Кызлаков. Они составили протокол, информацию передали в дежурную часть, на место выехала следственно-оперативная группа.

Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку. Мужчину арестовали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.