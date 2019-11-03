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Происшествия

В Алтайском крае задержали нарушителя, незаконно перевозившего табун лошадей в Казахстан

В Кулундинском районе представители Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республики Алтай и сотрудники пограничной службы задержали мужчину, который пытался вывезти в Казахстан 24 лошади. Об этом сообщают ГТРК «Алтай».

Лошади
Лошади
СС0

Установлено, что животные проделали долгий путь из Тогучинского района Новосибирской области. Водитель должен был их довезти до казахстанского города Чимкент .

Ветеринарный сертификат Таможенного союза был на 22 лошади, но при этом у них отсутствовали признаки идентификации (таро или бирки).

Также на документе была исправлена дата с 30 сентября на 30 октября. В системе «Меркурий» сведений о партии животных тоже не обнаружились.

Пояснить отсутствие сопроводительных документов владелец не смог. Сейчас животных разместили в пункте временной передержки под контроль краевой ветеринарной службы.

Перевозчик привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф.

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