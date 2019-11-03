В Алтайском крае задержали нарушителя, незаконно перевозившего табун лошадей в Казахстан

Установлено, что животные проделали долгий путь из Тогучинского района Новосибирской области. Водитель должен был их довезти до казахстанского города Чимкент .
Ветеринарный сертификат Таможенного союза был на 22 лошади, но при этом у них отсутствовали признаки идентификации (таро или бирки).
Также на документе была исправлена дата с 30 сентября на 30 октября. В системе «Меркурий» сведений о партии животных тоже не обнаружились.
Пояснить отсутствие сопроводительных документов владелец не смог. Сейчас животных разместили в пункте временной передержки под контроль краевой ветеринарной службы.
Перевозчик привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф.