В Алтайском крае задержали парня, который угнал машину, покатался по селу и оставил автомобиль на окраине

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили о поимке подозреваемого, который накануне ночью (4 июля) угнал автомобиль.

Угонщиком оказался восемнадцатилетний житель Поспелихи. По словам молодого человека, когда он подошел к машине — удивился, что она открыта. После этого последовал еще один сюрприз — ключи от автомобиля оказались в замке зажигания.

Парень долго думать не стал, сел за руль, завел машину и отправился в ночное путешествие. После такого развлечения угонщик оставил автомобиль на окраине и ушел по своим делам.

Владелица транспортного средства, обнаружив утром, что автомобиля нет, обратилась в полицию. Подозреваемый был задержан сотрудниками ГИБДД на одной из улиц. Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном, — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

Автомобиль в исправном состоянии вернули владелице.