4 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Алтайском крае задержали парня, который угнал машину, покатался по селу и оставил автомобиль на окраине

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили о поимке подозреваемого, который накануне ночью (4 июля) угнал автомобиль.

ВАЗ-2105.
ВАЗ-2105.
avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili

Угонщиком оказался восемнадцатилетний житель Поспелихи. По словам молодого человека, когда он подошел к машине — удивился, что она открыта. После этого последовал еще один сюрприз — ключи от автомобиля оказались в замке зажигания.

Парень долго думать не стал, сел за руль, завел машину и отправился в ночное путешествие. После такого развлечения угонщик оставил автомобиль на окраине и ушел по своим делам.

Владелица транспортного средства, обнаружив утром, что автомобиля нет, обратилась в полицию. Подозреваемый был задержан сотрудниками ГИБДД на одной из улиц. Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном, — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

Автомобиль в исправном состоянии вернули владелице.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость