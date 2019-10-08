В Алтайском крае задержали подозреваемого в серии нападений на женщин

Полицейские задержали подозреваемого в серии нападений на женщин и девушек в Славгороде. Им оказался 18-летний местный житель, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Его задержали и взяли под стражу.

Следователям достоверно известно, что вечером 18 сентября подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки.

Также правоохранители установили еще три факта нападения.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на женщину 60 лет и она сильно его укусила. Другую жертву он также не успел изнасиловать — прохожие спугнули нападавшего.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян решил поощрить сотрудников уголовного розыска, принимавших участие в задержании подозреваемого.