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Происшествия

В Алтайском крае задержали подозреваемого в серии нападений на женщин

Полицейские задержали подозреваемого в серии нападений на женщин и девушек в Славгороде. Им оказался 18-летний местный житель, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Его задержали и взяли под стражу.

Решетка.
Решетка.
Анна Зайкова

Следователям достоверно известно, что вечером 18 сентября подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки.

Также правоохранители установили еще три факта нападения.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на женщину 60 лет и она сильно его укусила. Другую жертву он также не успел изнасиловать — прохожие спугнули нападавшего.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян решил поощрить сотрудников уголовного розыска, принимавших участие в задержании подозреваемого.

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