В Алтайском крае задержали подозреваемого в серии нападений на женщин

Следователям достоверно известно, что вечером 18 сентября подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки.
Также правоохранители установили еще три факта нападения.
Ранее сообщалось, что неизвестный напал на женщину 60 лет и она сильно его укусила. Другую жертву он также не успел изнасиловать — прохожие спугнули нападавшего.
Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян решил поощрить сотрудников уголовного розыска, принимавших участие в задержании подозреваемого.