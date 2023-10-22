В Алтайском крае задержаны распространители запрещенных веществ

Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, экипаж ДПС дежурил в микрорайоне Новосиликатный.
Они обратили внимание на автомобиль "Ниссан". Пассажиры нервничали и правоохранители обыскали их. В ходе личного досмотра обнаружили наркотические вещества - гашиш общей массой 400 граммов.
Задержанные молодые люди - уроженцы Барнаула. Сотрудникам установили, что парни делали закладки.
В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемые заключены под стражу.
Ранее в Алтайском крае поймали любителя дурмана.