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Происшествия

В Алтайском крае загорелся автобус, в котором ехали 20 пассажиров

16 ноября около 4 часов утра поступила информация о возгорании рейсового автобуса, выполняющего рейс Белокуриха — Междуреченск.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

Происшествие произошло на автодороге Бийск — Целинное, недалеко от поселка Первомайское.

В салоне автобуса находилось 20 пассажиров.

Водитель успел высадить пассажиров. Полицейские их разместили их на ближайшей заправочной станции (АЗС). Туда и был направлен резервный автобус из Белокурихи, говорится в сообщении краевого главка МВД РФ.

Возгорание локализовано прибывшими сотрудниками МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку, назначены экспертизы.

10 ноября в Барнауле автобус ПАЗ сгорел в районе здания № 44 остановки «Клуб «Стройгаз». В результате пожара повреждены салон, моторный отсек. По данным краевого МЧС, машина загорелась из-за неосторожного обращения с огнем.

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