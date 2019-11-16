В Алтайском крае загорелся автобус, в котором ехали 20 пассажиров

Происшествие произошло на автодороге Бийск — Целинное, недалеко от поселка Первомайское.
В салоне автобуса находилось 20 пассажиров.
Водитель успел высадить пассажиров. Полицейские их разместили их на ближайшей заправочной станции (АЗС). Туда и был направлен резервный автобус из Белокурихи, говорится в сообщении краевого главка МВД РФ.
Возгорание локализовано прибывшими сотрудниками МЧС.
В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку, назначены экспертизы.
10 ноября в Барнауле автобус ПАЗ сгорел в районе здания № 44 остановки «Клуб «Стройгаз». В результате пожара повреждены салон, моторный отсек. По данным краевого МЧС, машина загорелась из-за неосторожного обращения с огнем.