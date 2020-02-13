Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае заключенный обматерил надзирателя и добавил себе еще статью

Заключенный рубцовской колонии не захотел выйти из камеры по требованию сотрудника тюрьмы и публично оскорбил его грубой бранью. Теперь его ждет еще один суд, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Тюрьма. Камера. Решетка
Тюрьма. Камера. Решетка
СС0

В декабре 2019 года мужчине необходимо было покинуть помещение своей камеры для проведения технического осмотра. Он не захотел и стал в присутствии свидетелей высказывать в отношении представителя власти оскорбительные выражения и ругаться матом.

По этому факту возбудили уголовное дело. Мужчина обвиняется по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

От дачи показаний по этому делу он отказался. Материалы передали в суд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость