В Алтайском крае заключенный обматерил надзирателя и добавил себе еще статью

Заключенный рубцовской колонии не захотел выйти из камеры по требованию сотрудника тюрьмы и публично оскорбил его грубой бранью. Теперь его ждет еще один суд, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В декабре 2019 года мужчине необходимо было покинуть помещение своей камеры для проведения технического осмотра. Он не захотел и стал в присутствии свидетелей высказывать в отношении представителя власти оскорбительные выражения и ругаться матом.

По этому факту возбудили уголовное дело. Мужчина обвиняется по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

От дачи показаний по этому делу он отказался. Материалы передали в суд.