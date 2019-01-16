В Алтайском крае заключенный убил сокамерника осколком зеркала

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего заключенного, содержащегося в следственном изоляторе Бийска. Мужчину обвиняют в убийстве, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, обвиняемый часто ссорился с сокамерником, у них сформировались неприязненные отношения. Ночью в октябре 2018 года злоумышленник разбил руками зеркало в помещении камеры, а затем осколком ударил в шею лежащему на кровати потерпевшему. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Известно, что ранее обвиняемый был неоднократно судим за совершение целого ряда корыстных и корыстно-насильственных преступлений, — отмечают в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.