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24 августа 22°C

В Алтайском крае заплатили за коммуналку фальшивой 5-тысячной купюрой

Отдел полиции «Приобский», расположенный в Бийске, изъял из оборота поддельную 5-тысячную купюру. Установлено, что ей расплатились за коммунальные услуги в соседнем городе, пишет сайт ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Деньги.
Деньги.
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Потребитель

Подделку обнаружили сотрудники банка, которые и сообщили о находке в отдел полиции «Приобский». Следственно-оперативная группа предварительно установила, что банкнота пришла из центра приема коммунальных платежей, расположенного в соседнем городе.

Найти фальшивомонетчика будет непросто, потому что в учреждении, где формировалась инкассаторская сумка, нет камер видеонаблюдения и приборов для проверки подлинности купюр.

Банкнота проходит технико-криминалистическую экспертизу. Отметим, что на территории края уже изымались несколько купюр со схожими серией и номером.

Проблемы с появлением поддельных 5-тысячных купюр возникают регулярно. Однако пока факт массового вброса в оборот этого дензнака опровергают.

Как обнаружить подделку

  • Рассмотрите банкноту на просвет. Водяные знаки должны быть чёткие, с плавным переходом от светлых участков к тёмным;
  • расположите банкноту под острым углом. На вертикальном однотонном поле становятся видны радужные полосы, а в цветной декоративной ленте, справа от памятника, можно рассмотреть две буквы РР;
  • наклоняйте банкноту от себя к себе: герб города будет менять свой цвет с малинового на зеленый;
  • попросите сотрудник банка проверить банкноту специальным прибором.

Если подделка случайно окажется в кошельке, ею нельзя воспользоваться, потому что это квалифицируется как попытка сбыта. Это уголовно наказуемое деяние. Необходимо в кратчайшие сроки сдать фальшивый денежный билет в полицию и сообщить обстоятельства её получения.

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