В Алтайском крае заплатили за коммуналку фальшивой 5-тысячной купюрой

Подделку обнаружили сотрудники банка, которые и сообщили о находке в отдел полиции «Приобский». Следственно-оперативная группа предварительно установила, что банкнота пришла из центра приема коммунальных платежей, расположенного в соседнем городе.
Найти фальшивомонетчика будет непросто, потому что в учреждении, где формировалась инкассаторская сумка, нет камер видеонаблюдения и приборов для проверки подлинности купюр.
Банкнота проходит технико-криминалистическую экспертизу. Отметим, что на территории края уже изымались несколько купюр со схожими серией и номером.
Проблемы с появлением поддельных 5-тысячных купюр возникают регулярно. Однако пока факт массового вброса в оборот этого дензнака опровергают.
Как обнаружить подделку
- Рассмотрите банкноту на просвет. Водяные знаки должны быть чёткие, с плавным переходом от светлых участков к тёмным;
- расположите банкноту под острым углом. На вертикальном однотонном поле становятся видны радужные полосы, а в цветной декоративной ленте, справа от памятника, можно рассмотреть две буквы РР;
- наклоняйте банкноту от себя к себе: герб города будет менять свой цвет с малинового на зеленый;
- попросите сотрудник банка проверить банкноту специальным прибором.
Если подделка случайно окажется в кошельке, ею нельзя воспользоваться, потому что это квалифицируется как попытка сбыта. Это уголовно наказуемое деяние. Необходимо в кратчайшие сроки сдать фальшивый денежный билет в полицию и сообщить обстоятельства её получения.