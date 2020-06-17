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Происшествия

В Алтайском крае завершили расследование дела о взятке в фармкомпании

Алтайские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя МУП «Фармация». Она обвиняется в получении взятки.

Таблетки.
Таблетки.
СС0

В период с 2018 по 2019 год директор аптеки получила взятку от руководителя одной из фирм в размере около 35 тысяч рублей за принятие юридически значимых решений о выборе именно данного АО в качестве основного поставщика товаров.

Деньги частями перечисляли на банковский счет обвиняемой, рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ОАО «Фармация» получила крупную взятку от одной из компаний за регулярное приобретение лекарств и других товаров.

С 2013 по 2018 директор получила взятку различными частями через посредников на общую сумму более 200 тысяч рублей за регулярное приобретение у фирмы-поставщика лекарств, изделий медицинского назначения, биологически активных добавок к пище и косметических средств.

По данным сайта list-org.com, учредителем ОАО «Фармация» является администрация Алейска.

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