В Алтайском крае завершили расследование дела о взятке в фармкомпании

В период с 2018 по 2019 год директор аптеки получила взятку от руководителя одной из фирм в размере около 35 тысяч рублей за принятие юридически значимых решений о выборе именно данного АО в качестве основного поставщика товаров.

Деньги частями перечисляли на банковский счет обвиняемой, рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ОАО «Фармация» получила крупную взятку от одной из компаний за регулярное приобретение лекарств и других товаров.

С 2013 по 2018 директор получила взятку различными частями через посредников на общую сумму более 200 тысяч рублей за регулярное приобретение у фирмы-поставщика лекарств, изделий медицинского назначения, биологически активных добавок к пище и косметических средств.

По данным сайта list-org.com, учредителем ОАО «Фармация» является администрация Алейска.