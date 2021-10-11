В Алтайском крае женщина на иномарке сбила пешехода и скрылась с места аварии

Водитель автомобиля с места аварии скрылся, но сотрудники Госавтоинспекции быстро разыскали его.
Оказалось, что за рулем иномарки была 44-летняя женщина. Причем, когда полицейские ее нашли, она была пьяна, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Однако автомобилистка сообщила, что употребила спиртное уже после оставления места происшествия.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если это деяние совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения).
Машину изъяли. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.