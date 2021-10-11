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Происшествия

В Алтайском крае женщина на иномарке сбила пешехода и скрылась с места аварии

Утром 10 октября в селе Боровиха Toyota Corolla Spacio сбила 56-летнего мужчину, который шел по левой полосе в попутном направлении. Пешеход скончался.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Водитель автомобиля с места аварии скрылся, но сотрудники Госавтоинспекции быстро разыскали его.

Оказалось, что за рулем иномарки была 44-летняя женщина. Причем, когда полицейские ее нашли, она была пьяна, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Однако автомобилистка сообщила, что употребила спиртное уже после оставления места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если это деяние совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения).

Машину изъяли. Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

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