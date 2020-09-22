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Происшествия

В Алтайском крае женщина назанимала 73 млн рублей и не отдала

52-летняя жительница Барнаула пойдет под суд по подозрению в мошенничестве. Она занимала у людей деньги якобы для организации своего бизнеса, сообщили в прокуратуре.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

В 2013—2017 годах женщина заняла в общей сложности 73 млн рублей. Она обещала сделать своими компаньонами тех, у кого занимала деньги, а потом все вернуть с процентами. Но этого так и не произошло.

«Кроме того, обвиняемая получила кредит в коммерческом банке в размере свыше 1 млн рублей, не намереваясь исполнять условия договора», — добавили в ведомстве.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) направили в суд. Эта статья предполагает наказание сроком до 10 лет.

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