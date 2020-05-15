В Алтайском крае женщина, отбывая срок в тюрьме, умудрилась добавить себе еще одну статью

Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, теперь женщина обвиняется по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).
Дело в том, что сотрудник колонии попросил ее выйти из камеры, чтобы провести технический осмотр, но заключенная не хотела подчиняться его требованиям и в присутствии свидетелей стала оскорблять и материться на надзирателя.
В ходе следствия она признала свою вину, но от дачи показаний отказалась. Дело передали на рассмотрения суда.