В Алтайском крае женщина три года издевалась над приемными детьми

Пара из Залесовского района взяла под опеку трех несовершеннолетних детей. Двоих из них, брата и сестру, систематически избивали оба приемных родителя, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

С 2016 по 2019 годы женщина истязала 13 и 12-летних брата и сестру физически и психологически, наказывая по незначительным поводам.

Детей изъяли из семьи. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Также оценят действия сотрудников органов опеки и попечительства.

Уголовное дело возбудили по п. «а» и «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего).