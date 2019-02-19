В Алтайском крае женщина зарубила вахтовика и спрятала тело в подпол

Сообщение о безвестном исчезновении 43-летнего жителя села Павловск поступило 5 февраля. У правоохранителей была информация, что пропавший работал вахтовым методом и мог уехать в другой регион. Однако вскоре удалось установить криминальный характер исчезновения мужчины.
Под забитыми досками в подполе дома, где раньше жил потерпевший, обнаружили его вещи, а в грунте — тело мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали сожительницу брата потерпевшего, которая проживала в этом же доме.
По данным следствия, утром в начале февраля 2019 года пьяные потерпевший и женщина поссорились. На просьбу обвиняемой дать деньги мужчина выругался матом. После этого из чувства мести женщина взяла топор и минимум 4 раза ударила потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Женщина спрятала труп и вещи погибшего в подпол, а следователям говорила, что он уехал на заработки.
Обвиняемую заключили под стражу. Правоохранители продолжают расследование.