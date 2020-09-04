В Алтайском крае живодерка ест убитых собак

Полиция Рубцовского района считает деяния живодерки не подлежащими наказанию, поскольку для нее это средство выживания, отметила депутат местного горсовета Надежда Дрюпина.
«Очевидно, что принимать к ней меры никто не собирается. Смею предположить, что и руководство районной полиции больше всего волнует огласка, а не совершенные преступления <…> Не каждый человек сможет смотреть на истязания собак — убийство молотком и разделывание ножом еще живого животного. Соседи, дети вынуждены это видеть и слышать постоянно. О каком воспитании и укреплении нравственности можно говорить!» — заявила депутат.
ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердило отказ в возбуждении уголовного дела.
18 июля в интернете появилось видео, на котором женщина с особой жестокостью убивает собаку. Сельчане утверждают, что героиня ролика организовала у себя дома «приют для бездомных животных», но на самом деле издевается над ними.
Ранее сообщалось, что житель Калманского района может попасть в тюрьму за живодерство. Он убил собаку на глаза у своей маленькой племянницы.